Курсы «Абайтану» внедрены в учебных заведениях ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В учебных заведениях Восточного Казахстана внедрен элективный курс «Абайтану», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.
На заседании областного общественного совета по празднованию 175-летия Абая стало известно, что с 10 января внедрен элективный курс «Абайтану» для 5-8 классов школ области, для учащихся первого курса колледжей, обучающихся по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы».
Заместитель руководителя Управления культуры, архивов и документации Раушан Нурмуханова рассказала, что во всех 277 полнокомплектных школах области и двух педагогических колледжах открыты кабинеты «Абайтану». В 56 школах города Семей открыты клубы «Абай еліне саяхат». Продолжается реализация литературного проекта «Абай әлемі», а также утвержден к изданию список из 20 книг на казахском, английском, русском языках, в которые вошли произведения отечественных писателей, общим тиражом 21 тыс. экземпляров.
Всего в ВКО планируется проведение более 500 мероприятий, в том числе 24 международных - в Великобритании, России, Турции, Польше, Китае; 21 республиканское. К их организации и проведению привлечены региональные вузы, научная и культурная общественность, союзы писателей и художников РК, НПО, молодежь. В целом, мероприятия направлены на просвещение, образовательные инициативы, духовное и нравственное воспитание молодого поколения.
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