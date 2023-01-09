Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января

9 Января 2023, 23:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вместо отмененного поезда Тальго №25/26 сообщением Алматы - Шымкент пассажирам предоставят разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

По сообщению компании, по техническим причинам отменяется курсирование пассажирского поезда Тальго отправлением со станции Алматы-2 10 января и со станции Шымкент 11 января.

«Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы 10 января, из Шымкента – 11 января», - проинформировали в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

В компании заверили, что пассажирам, отказавшимся от поездки, будет произведен полный возврат стоимости проезда. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом.

Ранее из-за непогоды в нескольких регионах Казахстана наблюдались задержки железнодорожных рейсов. В национальной компании «Қазақстан темір жолы» сообщали, что при задержке поезда свыше трех часов направляется SMS об опоздании поезда и изменении условий проезда. Информационная поддержка по вопросам возврата билетов оказывается по номеру: +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки поезда.

При задержке поезда более шести часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах.