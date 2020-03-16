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Курсирование каких поездов приостановлено в Казахстане

16 Марта 2020 19:34
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Курсирование каких поездов приостановлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Курсирование каких поездов приостановлено в Казахстане в связи с введением чрезвычайного положения, рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере железнодорожного транспорта на сегодняшний день по периметру госграницы РК расположено 27 ж/д пунктов пропуска. У нас курсируют 23 пассажирских поездов с соседними железнодорожными администрациями, 11 пассажирских и шесть пригородных поездов формирования АО НК «КТЖ», - сказал Берик Камалиев в ходе онлайн брифинга в СЦК.

Вице-министр назвал конкретные маршруты, по которым приостановлено движение.

«По транзитным и международным поездам приостановление поездов соседних ж/д администраций, заезжающих на территорию РК: следующие транзитом из Узбекистана - 13 маршрутов, из Кыргызстана - три маршрута, из Таджикистана три маршрута, из Беларуси - один маршрут, из России - три маршрута», - уточнил Берик Камалиев.

Было отмечено, что по международным пассажирским и пригородным поездам формирования РК приостановлено курсирование двух пассажирских поездов назначением в РК по маршруту «Алматы-Ташкент», «Алматы – Нукус».

«Отменяется курсирование восьми пассажирских и шести пригородных поездов между РК и РФ с условием введения запрета продажи билетов для иностранцев, которые должны были прибыть в Казахстан. По пассажирским поездам РФ, которые следуют на станцию Петропавловск, это Транссибирская магистраль РЖД, мы проработали запрет продажи билетов по территории РК и высадка по станции Петропавловск только пассажиров граждан РК с контролем состояния здоровья», - добавил Берик Камалиев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт, Коронавирус,
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Серик Сабеков

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