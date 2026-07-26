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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 июля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 470.00 теңге, продажа 476.91 теңге;
    • евро: покупка 533.01 теңге, продажа  542.94 теңге;
    • рубль: покупка 5.69 теңге, продажа 6.10 теңге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 471.76 теңге, продажа 474.18 теңге;
    • евро: покупка 537.88 теңге, продажа  543.28 теңге;
    • рубль торгуется в диапазоне 5.70 —  5.83 теңге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 471.10 теңге, продажа 473.19 теңге;
    • евро: покупка 536.90 теңге, продажа 542.76 теңге;
    • рубль: покупка 5.71 теңге, продажа 5.78 теңге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 476.07 теңге, 1 евро 541.86 теңге, 1 рубль 6.08 теңге.

    По итогам дневных торгов 24 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,07 теңге, поднявшись на 9,85 теңге.

    Доллар Тенге Курс валют Экономика
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор