Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 470.00 теңге, продажа 476.91 теңге;
- евро: покупка 533.01 теңге, продажа 542.94 теңге;
- рубль: покупка 5.69 теңге, продажа 6.10 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 471.76 теңге, продажа 474.18 теңге;
- евро: покупка 537.88 теңге, продажа 543.28 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5.70 — 5.83 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 471.10 теңге, продажа 473.19 теңге;
- евро: покупка 536.90 теңге, продажа 542.76 теңге;
- рубль: покупка 5.71 теңге, продажа 5.78 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 476.07 теңге, 1 евро 541.86 теңге, 1 рубль 6.08 теңге.
По итогам дневных торгов 24 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,07 теңге, поднявшись на 9,85 теңге.