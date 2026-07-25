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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 470.04 теңге, продажа 477.03 теңге;
    • евро: покупка 533.09 теңге, продажа 543.08 теңге;
    • рубль: покупка 5.70 теңге, продажа 6.11 теңге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 472.49 теңге, продажа 475.32 теңге;
    • евро: покупка 538.56 теңге, продажа 544.06 теңге;  
    • рубль торгуется в диапазоне 5.69  — 5.84 теңге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 472.69  теңге, продажа 474.81 теңге;
    • евро: покупка 537.54 теңге, продажа  543.42 теңге;
    • рубль: покупка 5.71 теңге, продажа 5.78 теңге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 476.07 теңге, 1 евро 541.86 теңге, 1 рубль 6.08 теңге.

    По итогам дневных торгов 24 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,07 теңге, поднявшись на 9,85 теңге.

    Курс валют Экономика
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор