Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 470.04 теңге, продажа 477.03 теңге;
- евро: покупка 533.09 теңге, продажа 543.08 теңге;
- рубль: покупка 5.70 теңге, продажа 6.11 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 472.49 теңге, продажа 475.32 теңге;
- евро: покупка 538.56 теңге, продажа 544.06 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5.69 — 5.84 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 472.69 теңге, продажа 474.81 теңге;
- евро: покупка 537.54 теңге, продажа 543.42 теңге;
- рубль: покупка 5.71 теңге, продажа 5.78 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 476.07 теңге, 1 евро 541.86 теңге, 1 рубль 6.08 теңге.
По итогам дневных торгов 24 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,07 теңге, поднявшись на 9,85 теңге.