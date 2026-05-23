Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 мая
По каким курсам покупают и продают доллар, евро и рубль в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента в субботу, 23 мая, выяснил корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 467,00 тенге, продажа 474,00 тенге;
- евро: покупка 542,00 тенге, продажа 552,00 тенге;
- рубль: покупка 6,20 тенге, продажа 6,50 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 471,00 тенге, продажа 472,83 тенге;
- евро: покупка 546,90 тенге, продажа 551,33 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,48 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 472,00 тенге, продажа 474,00 тенге;
- евро: покупка 544,75 тенге, продажа 549,00 тенге;
- рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,47 тенге.
Официальный курс Национального банка Казахстана на сегодня составляет: 1 доллар — 470,8 тенге, 1 евро — 545,99 тенге, 1 российский рубль — 6,6 тенге.
Напомним, по итогам дневных торгов 22 мая средневзвешенный курс доллара составил 470,80 тенге, снизившись на 0,46 тенге. Официальный курс Национальный банк Казахстана днём ранее был установлен на уровне 471,45 тенге.