Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет:
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 486.11 тенге, продажа 492.84 тенге;
- евро: покупка 562.98 тенге, продажа 572.88 тенге;
- рубль: покупка 6.47 тенге, продажа 6.78 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 489.48 тенге, продажа 491.48 тенге;
- евро: покупка 565.01 тенге, продажа 571.17 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6.51 — 6.63 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 490.21 тенге, продажа 492.26 тенге;
- евро: покупка 564.17 тенге, продажа 568.40 тенге;
- рубль: покупка 6.56 тенге, продажа 6.63 тенге.
Официальный курс Национального банка Казахстана на сегодняшний день составляет: 1 доллар — 489.33 тенге, 1 евро — 566.3 тенге, 1 рубль — 6.74 тенге.
Ранее сообщалось о том, что доллар укрепился к тенге на торгах.