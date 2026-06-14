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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июня

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет:

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 486.11 тенге, продажа 492.84 тенге;
    • евро: покупка 562.98 тенге, продажа 572.88 тенге;
    • рубль: покупка 6.47 тенге, продажа 6.78 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 489.48 тенге, продажа 491.48 тенге;
    • евро: покупка 565.01 тенге, продажа 571.17 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6.51 — 6.63 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 490.21 тенге, продажа 492.26 тенге;
    • евро: покупка 564.17 тенге, продажа 568.40 тенге;
    • рубль: покупка 6.56 тенге, продажа 6.63 тенге.

    Официальный курс Национального банка Казахстана на сегодняшний день составляет: 1 доллар — 489.33 тенге, 1 евро — 566.3 тенге, 1 рубль — 6.74 тенге.

    Ранее сообщалось о том, что доллар укрепился к тенге на торгах.

    Доллар Тенге Курс валют Экономика
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор