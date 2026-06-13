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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 июня

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 486,00 тенге, продажа 493,00 тенге;
    • евро: покупка 563,00 тенге, продажа 573,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,49 тенге, продажа 6,80 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 488,91 тенге, продажа 490,97 тенге;
    • евро: покупка 564,55 тенге, продажа 569,58 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,64 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 489,81 тенге, продажа 491,83 тенге;
    • евро: покупка 564,19 тенге, продажа 568,33 тенге;
    • рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,63 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 489,33 тенге, 1 евро 566,3 тенге, 1 рубль 6,74 тенге.

    Ранее, 12 июня, доллар укрепился к тенге на торгах.

    Доллар Тенге Курс валют Экономика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор