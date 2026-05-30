Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 481,97 тенге, продажа 488,97 тенге; — евро: покупка 559,97 тенге, продажа 569,97 тенге; — рубль: покупка 6,49 тенге, продажа 6,80 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 485,72 тенге, продажа 488,94 тенге; — евро: покупка 566,14 тенге, продажа 571,81 тенге; — рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,66 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 487,92 тенге, продажа 490,08 тенге; — евро: покупка 563,88 тенге, продажа 570,85 тенге; — рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,67 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 485,95 тенге, 1 евро — 565,74 тенге, 1 рубль — 6,83 тенге.