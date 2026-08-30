Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 августа

По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны жители могут продать доллар в среднем по 459,99 теңге, а купить — по 466,99 теңге. Евро можно продать по 532,97 теңге, а приобрести — по 542,97 теңге. Российский рубль принимают по 5,15 теңге, продают — по 5,36 теңге.

В Алматы доллар можно продать в среднем по 463,38 теңге, а купить — по 465,61 теңге. Евро жители могут продать по 535,95 теңге, а приобрести — по 540,97 теңге. Российский рубль можно продать по 5,23 теңге, а купить по 5,38 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар можно продать по 463,41 теңге, а купить — по 465,52 теңге. Евро можно продать по 536,32 теңге, приобрести — по 541,68 теңге. Российский рубль можно продать по 5,22 теңге, а купить — по 5,30 теңге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на сегодняшний день составляет: 1 доллар – 464,77 тенге, 1 евро - 541,36 тенге, 1 рубль – 5,41 тенге.

Ранее, по итогам дневных торгов 28 августа, средневзвешенный курс доллара составил 464,77 теңге, поднявшись на 6,78 теңге.