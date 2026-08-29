Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 августа

Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

доллар: продажа 460,00 теңге, покупка 467,00 теңге;

евро: продажа 533,00 теңге, покупка 543,00 теңге;

рубль: продажа 5,20 теңге, покупка 5,40 теңге.

В обменниках Алматы:

доллар: можно продать за 462,73 теңге, купить за 465,90 теңге;

евро: продажа 537,54 теңге, покупка 542,96 теңге;

рубль торгуется в диапазоне 5,25 - 5,40 теңге.

В Шымкенте:

доллар: продажа 463,44 теңге, покупка 465,50 теңге;

евро: продажа 537,02 теңге, покупка 542,23 теңге;

рубль: продажа 5,21 теңге, покупка 5,31 теңге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,77 теңге, 1 евро 541,36 теңге, 1 рубль 5,41 теңге.

По итогам дневных торгов 28 августа средневзвешенный курс доллара составил 464,77 теңге, поднявшись на 6,78 теңге.