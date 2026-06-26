Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 481,99 тенге, продажа 488,97 тенге;
- евро: покупка 549,01 тенге, продажа 559,01 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,10 - 6,40 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 485,03 тенге, продажа 487,02 тенге;
- евро: покупка 550,98 тенге, продажа 556,22 тенге;
- рубль: покупка 6,06 тенге, продажа 6,22 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 485,52 тенге, продажа 487,57 тенге;
- евро: покупка 549,59 тенге, продажа 555,37 тенге;
- рубль: покупка 6,10 тенге, продажа 6,19 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 485,4 тенге, 1 евро 550,69 тенге, 1 рубль 6,41 тенге.
По итогам дневных торгов 25 июня средневзвешенный курс доллара составил 485,40 тенге, снизившись на 1,49 тенге.