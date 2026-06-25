Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 483,00 тенге, продажа 489,99 тенге;
- евро: покупка 550,0 тенге, продажа 560,0 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,17 - 6,47 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 485,75 тенге, продажа 487,98 тенге;
- евро: покупка 551,06 тенге, продажа 556,69 тенге;
- рубль: покупка 6,15 тенге, продажа 6,31 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 486,33 тенге, продажа 488,33 тенге;
- евро: покупка 552,19 тенге, продажа 558,27 тенге;
- рубль: покупка 6,21 тенге, продажа 6,29 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,02 тенге, 1 евро 552,23 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.
По итогам дневных торгов 24 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,02 тенге, поднявшись на 0,86 тенге.