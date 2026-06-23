KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июня

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 483,99 тенге, продажа 490,93 тенге;
    • евро: покупка 556,04 тенге, продажа 566,04 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,20 - 6,50 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 486,29 тенге, продажа 488,36 тенге;
    • евро: покупка 557,47 тенге, продажа 562,76 тенге;
    • рубль: покупка 6,33 тенге, продажа 6,46 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 486,98 тенге, продажа 489,00 тенге;
    • евро: покупка 556,76 тенге, продажа 562,09 тенге;
    • рубль: покупка 6,31 тенге, продажа 6,39 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,01 тенге, 1 евро 557,87 тенге, 1 рубль 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 22 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,01 тенге, снизившись на 1,17 тенге.

    Валюта Обменники Курс валют
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор