Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 483,99 тенге, продажа 490,93 тенге;
- евро: покупка 556,04 тенге, продажа 566,04 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,20 - 6,50 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 486,29 тенге, продажа 488,36 тенге;
- евро: покупка 557,47 тенге, продажа 562,76 тенге;
- рубль: покупка 6,33 тенге, продажа 6,46 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 486,98 тенге, продажа 489,00 тенге;
- евро: покупка 556,76 тенге, продажа 562,09 тенге;
- рубль: покупка 6,31 тенге, продажа 6,39 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,01 тенге, 1 евро 557,87 тенге, 1 рубль 6,59 тенге.
По итогам дневных торгов 22 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,01 тенге, снизившись на 1,17 тенге.