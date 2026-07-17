Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 467,92 тенге, продажа 474,79 тенге;
- евро: покупка 535,99 тенге, продажа 545,94 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,60 - 5,90 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 469,65 тенге, продажа 472,01 тенге;
- евро: покупка 539,44 тенге, продажа 545,08 тенге;
- рубль: покупка 5,69 тенге, продажа 5,84 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 470,52 тенге, продажа 472,58 тенге;
- евро: покупка 537,68 тенге, продажа 543,72 тенге;
- рубль: покупка 5,72 тенге, продажа 5,80 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 472,34 тенге, 1 евро 541,25 тенге, 1 рубль 6,01 тенге.
По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 472,34 тенге, поднявшись на 1,81 тенге.