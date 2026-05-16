    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 мая

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 466,98 тенге, продажа 473,84 тенге;
    • евро: покупка 544,04 тенге, продажа 553,97 тенге;
    • рубль: покупка 6,09 тенге, продажа 6,40 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 468,76 тенге, продажа 471,23 тенге;
    • евро: покупка 545,82 тенге, продажа 551,32 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,18 - 6,32 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 469,54 тенге, продажа 471,57 тенге;
    • евро: покупка 545,37 тенге, продажа 550,15 тенге;
    • рубль: покупка 6,27 тенге, продажа 6,35 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 470,17 тенге, 1 евро 547,47 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 мая средневзвешенный курс доллара составил 470,17 тенге, снизившись на 3,87 тенге. 

    Карина Кущанова
    Автор