Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 467,94 тенге, продажа 474,93 тенге;
- евро: покупка 534,90 тенге, продажа 544,85 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,65 - 5,95 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 470,51 тенге, продажа 473,57 тенге;
- евро: покупка 537,82 тенге, продажа 543,77 тенге;
- рубль: покупка 5,72 тенге, продажа 5,87 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 471,54 тенге, продажа 473,69 тенге;
- евро: покупка 535,88 тенге, продажа 541,68 тенге;
- рубль: покупка 5,75 тенге, продажа 5,82 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 469,71 тенге, 1 евро 536,17 тенге, 1 рубль 6,01 тенге.
По итогам дневных торгов 15 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,71 тенге, поднявшись на 0,77 тенге.