Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 470,04 тенге, продажа 477,03 тенге;
- евро: покупка 535,04 тенге, продажа 545,04 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,71 - 6,01 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 471,77 тенге, продажа 474,64 тенге;
- евро: покупка 540,19 тенге, продажа 545,56 тенге;
- рубль: покупка 5,80 тенге, продажа 5,96 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 472,29 тенге, продажа 474,52 тенге;
- евро: покупка 539,43 тенге, продажа 545,73 тенге;
- рубль: покупка 5,80 тенге, продажа 5,87 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 477,11 тенге, 1 евро 545,58 тенге, 1 рубль 6,2 тенге.
По итогам дневных торгов 13 июля средневзвешенный курс доллара составил 477,11 тенге, поднявшись на 8,94 тенге.