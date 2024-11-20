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    09:08, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 ноября
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 496,30 тенге, продажи — 498,82 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 495,04 тенге, продают по 501,49 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 523,62 тенге, продают по 528,20 тенге. В Астане средний курс покупки — 524 тенге, продажи — 530 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,90 тенге, продают по 5,02 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,96 тенге, продают по 5,07 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 497,26 тенге, 1 евро — 525,21 тенге, 1 рубль — 4,97 тенге.

    Теги:
    Доллар Астана Алматы Курс валют Евро
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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