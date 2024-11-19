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    09:06, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 498,57 тенге, продажи - 500,68 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 497 тенге, продают по 502 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 524,59 тенге, продают по 528,64 тенге. В Астане средний курс покупки - 525 тенге, продажи - 531 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,94 тенге, продают по 5,05 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,97 тенге, продают по 5,07 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 497,89 тенге, 1 евро – 525,12 тенге, 1 рубль – 5 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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