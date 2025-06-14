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    09:30, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    евро
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 511,78 тенге, продажа 513,98 тенге;
    - евро: покупка 589,34 тенге, продажа 593,73 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,35 - 6,46 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 510,82 тенге, продают по 516,82 тенге;
    - евро: покупка 584,82 тенге, продажа 594,82 тенге;
    - рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 511,58 тенге, продают по 514,67 тенге;
    - евро: покупка 585,70 тенге, продажа 591,39 тенге;
    - рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,42 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,92 тенге, 1 евро 588,91 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,92 тенге, поднявшись на 0,22 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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