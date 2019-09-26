Курсанты-выпускники совершили марш на 100 км на боевых машинах пехоты и танках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будущие офицеры на практике закрепили полученные теоретические знания, продемонстрировали умение управлять военной техникой и изучили все возможности преодоления боевой машиной водных преград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В составе сводных экипажей курсанты 4-го курса Военного института Сухопутных войск совершили 100-километровый марш на боевых машинах пехоты и танках Т-72. Специально для этого в учебном центре военного института было организовано показное занятие.

Марш на боевой технике – это не простая езда в составе колонны взвода или роты по дорогам и колонным путям. В первую очередь, это работа командиров всех степеней по планированию и организации марша.





Курсанты показали мастерство в вождении боевых машин, маневрировании в сложной обстановке, решительность и смелость в преодолении различных преград.









«Изучение организации и проведения марша происходит поэтапно. На первом курсе курсанты изучают необходимые вопросы в объёме работы командира отделения, на втором и третьем – в объёме командира взвода и роты. 100-километровый марш с будущими офицерами проводится на завершающем четвёртом курсе обучения – в масштабе командира батальона», - отметил начальник учебного отдела Военного института Сухопутных войск подполковник Жанибек Саргазин.

Примечательно, что практические занятия способствуют повышению тактической, огневой и методической выучки обучаемых, совершенствует их способности в организации и ведении боя. Курсанты отправятся на службу в войска с хорошим уровнем профессиональной подготовки, необходимыми для офицеров знаниями и навыками.



