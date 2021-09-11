Курсанты военных вузов приняли присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 285 курсантов Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и более 120 первокурсников Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова присягнули на верность Родине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Это знаменательный день для вчерашних школьников, которые начинают свой путь на воинской службе. В торжественных церемониях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, личный состав вузов, родственники курсантов, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

«Вы уже успешно прошли курс молодого бойца, впереди вас ожидают четыре года учебы. Вам предстоит проявить усердие, старание в обучении, выдержку и выносливость в предстоящих полевых выходах, на стрельбах и в вождении военной техники. Будьте прилежными в учебе, с честью несите звание курсанта», – отметил начальник Военного института Сухопутных войск генерал-майор Дулат Адырбеков.

Курсантов Военного института Сил воздушной обороны поздравил начальник учебного заведения генерал-майор авиации Даурен Косанов.

«Сегодня знаменательный день для каждого из вас. Присяга – это клятва на верность своему народу и стране. В ней заложен глубокий смысл. Теперь все ваши поступки будут соизмеряться с требованиями торжественной клятвы, скрепленной вашей подписью», – сказал он.

До принятия присяги курсанты прошли курс начальной военной подготовки. Адаптация к военной службе прошла легко, в этом первокурсникам помогли психологи и командиры. Молодые люди привыкали к жизни в армейском коллективе, подтягивали строевую выправку, укрепляли физическую подготовку.

«Для меня этот день радостный и очень торжественный. Мы приняли присягу, стали полноценными воинами Вооруженных Сил Казахстана, возложили на себя высокую ответственность защитников Отечества. Я хочу стать достойным офицером и внести свой вклад в обороноспособность страны», – поделился курсант первого курса Военного института Сил воздушной обороны Муслим Хасанов.