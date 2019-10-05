Курсанты Военного института СВО поздравили преподавателей с Днем учителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будущие летчики и авиационные инженеры Военного института Сил воздушной обороны Актобе поздравили преподавателей, выразили слова признательности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На торжественной встрече собрались преподаватели, офицеры и служащие ВС РК. Курсанты поблагодарили за терпение и понимание, за мудрость, знания и наставничество.





«В каждом из нас живет маленькая частичка души наших преподавателей, даже спустя годы мы будем чувствовать вашу чуткость, вашу любовь, веру в нас, которая все эти четыре непростых года, проходящих вдали от дома, поддерживает нас и любовь к выбранной профессии», - поблагодарил профессорско-преподавательский состав курсант выпускного курса Азамат Сеилханов.

Поздравляя преподавателей с профессиональным праздником, начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Алим Ибраев с гордостью отметил: «Наши педагоги с честью несут свою благородную миссию! Они являются носителями знаний, культуры, высоких человеческих ценностей и идеалов. Они не только дают курсантам необходимые знания, но и учат молодых людей вечным ценностям – добру, справедливости, способности принимать решения, верить в собственные силы. В этом заключается ответственность и уникальность профессии».

В военном институте работают и служат 92 военных и гражданских педагога, имеющих разные научные степени. Среди них доктор PhD, 6 кандидатов наук, 9 офицеров имеют академическое образование и 40 военнослужащих в степени магистров. Один из них подполковник Тимур Жухабаев, награжденный за спасение солдата орденом «Айбын « II степени.









«Это было летом 2009 года, – вспоминает о своем подвиге Тимур Жухабаев. – В воинской части на полигоне проводились учения с использованием боевых гранат. Я тогда был старшим руководителем занятий. Все военнослужащие прошли подготовку. Помню, оставалось всего несколько человек. Один из солдат спустился в окоп. Он держался уверенно, в глазах страха не было. Но в момент метания или граната у него выскользнула из рук, или просто руки дрожали, но боевой снаряд упал нам под ноги. На решение было 3-4 секунды, именно столько оставалось до взрыва. Долго раздумывать времени не было, именно поэтому я его обхватил и выбросил из окопа». Офицер понимал, что покинуть окоп не успеет, а минимизировать последствия взрыва, пусть даже ценой своей жизни, он мог. Решение накрыть гранату своим телом, пришло мгновенно. Тимур Жухабаев получил ранения. После сложнейших операций и реабилитации офицер снова вернулся в строй.

Сейчас подполковник Тимур Жухабаев в Военном институте Сил воздушной обороны является заместителем начальника кафедры общевойсковых дисциплин. На своих занятиях он личным примером учит будущих офицеров ответственности, чувству долга и преданности выбранной профессии.

В завершение мероприятия профессорско-преподавательский состав наградили грамотами и благодарственными письмами.



