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Курсанты патрулируют улицы вместе с полицией в Кокшетау

14 Января 2022 12:45
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Курсанты патрулируют улицы вместе с полицией в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 150 курсантов и 43 офицера патрулируют улицы в ночное время вместе с сотрудниками полиции в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, с 6 января курсанты академии посменно выходят на патрулирование улиц каждый день с 21:30 до трех часов ночи. В общей сложности около 150 курсантов и 43 офицера стали в один строй вместе с сотрудниками полиции.

«Предотвращение, спасение, помощь. Так звучит девиз курсантов, обучающихся в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан. Будущие спасатели и офицеры данного вуза задействованы в охране общественного порядка на период режима чрезвычайного положения в городе Кокшетау», - поделилась пресс-секретарь группы по связям с общественностью Академии Айгуль Узекова.

«Тех, кто не соблюдает режим ЧП, мы отправляем на участки. Наша цель – повысить уровень безопасности в городе, чтобы население чувствовало, что у нас все под контролем. При любой опасности мы должны быть впереди. Мы давали присягу верности Родине. Поэтому защищать народ – это наш долг», - поделился курсант четвертого курса Темирлан Копобаев.

Напомним, что, кроме личного состава Академии, в ночные рейды также выходят спортсмены, депутаты, волонтеры.


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#Акмолинская область   #Безопасность   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Оксана Матасова

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