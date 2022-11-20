Курсанты и военнослужащие ВИСВО одними из первых проголосовали в Актобе

20 Ноября 2022, 13:09

20 Ноября 2022, 13:09

Курсанты и военнослужащие ВИСВО одними из первых проголосовали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Курсанты и военнослужащие военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского союза Талгата Бегельдинова одними из первых приняли участие во внеочередных выборах Президента РК в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Офицеры и военнослужащие по контракту, гражданский персонал вуза проголосовали на избирательных участках по месту жительства, курсанты проголосовали на участке №72.

Избирательным правом воспользовались около 600 офицеров и военнослужащих по контракту, около 200 гражданского персонала и более 300 курсантов. Не остались в стороне от такого значимого события и члены семей военнослужащих, которые проголосовали на участках по месту жительства.

Участие в выборах Президента РК стало значимым событием для будущих офицеров-авиаторов. На сегодня активность молодежи растет и непосредственное участие их в этих процессах с каждым годом приобретает осознанный характер.

Каждый курсант ВИСВО знает и понимает, что от их голоса зависит будущее Казахстана, а значит и их будущее. Вот почему они одними из первых пришли на избирательный участок.

Впервые в выборах Президента на участке №72 в средней школе №1 по месту жительства проголосовал курсант ВИСВО Санжар Нуриахмет.

«Я впервые принимаю участие в выборах Президента нашей страны, для меня гордость быть причастным к политическим процессам внутри страны, зная, что от моего выбора зависит не только мое будущее, но и будущее всей нашей страны», - отметил курсант 1-го курса Санжар Нуриахмет.