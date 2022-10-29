Курсант Карагандинской академии МВД стал чемпионом Азии по NOMAD MMA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня завершился открытый чемпионат Азии по стилю NOMAD MMA среди юношей и взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В чемпионате приняло участие более 750 спортсменов из Казахстана, России, Узбекистана, Ирана, Пакистана и Кыргызстана.

Курсант 2-го курса Карагандинской академии Нурасыл Каликанов стал чемпионом Азии. Курсант 3-го курса Алайдар Курбанбек занял третье место.

Тренер спортсменов - доцент, полковник полиции Болат Культаев.









Фото: t.me/POLICE_of_KZ







