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    22:03, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Курсант Карагандинской академии МВД стал чемпионом Азии по NOMAD MMA

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня завершился открытый чемпионат Азии по стилю NOMAD MMA среди юношей и взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В чемпионате приняло участие более 750 спортсменов из Казахстана, России, Узбекистана, Ирана, Пакистана и Кыргызстана.

    Курсант 2-го курса Карагандинской академии Нурасыл Каликанов стал чемпионом Азии. Курсант 3-го курса Алайдар Курбанбек занял третье место.

    Тренер спортсменов - доцент, полковник полиции Болат Культаев.




    Фото: t.me/POLICE_of_KZ



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