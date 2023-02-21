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Курсант из Казахстана погиб в России

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Февраля 2023, 16:33
Курсант из Казахстана погиб в России

САРАТОВ. КАЗИНФОРМ - Курсант из Казахстана погиб в российском Саратове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«19 февраля в Саратовском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации зафиксирована гибель курсанта 3 курса военнослужащего Национальной гвардии Республики Казахстан. Он после окончания специализированного лицея «Арыстан» в 2020 году прошел отбор и был направлен в Военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации для обучения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Командование Академии Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего», - говорится в сообщении.


Фото: svki.rosguard.gov.ru


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