РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:09, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Курсант Академии Нацгвардии РК стал чемпионом мира по гиревому спорту

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке (Кыргызстан) прошел чемпионат мира среди младших и старших юношей по гиревому спорту (U-16; U-18). Участниками стали более 200 спортсменов из различных стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии Нацгвардии РК.

    В данном чемпионате также приняли участие казахстанские спортсмены. В составе Национальной сборной Казахстана выступил курсант первого курса Академии Национальной гвардии Алмас Исенов.

    Соревнование проходило в честной и упорной борьбе, где курсант Академии Национальной гвардии показал высокий уровень спортивного мастерства и волю к победе, убедительно одолев спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Белоруссии, Туркменистана и Пакистана.

    По итогам второго дня соревнования в весовой категории до 68 кг курсант 1 курса Академии Алмас Исенов выполнил 132 подъема двух гирь по 24 кг, тем самым став чемпионом мира в данной весовой категории.

    Это уже не первая победа Алмаса на чемпионатах. Он является неоднократным призером республиканских и международных соревнований по гиревому спорту. В списке многочисленных спортивных достижений курсанта не мало достойных побед, но, по мнению самого чемпиона, эта победа стала одной из важнейших.


    Теги:
    Нацгвардия Спорт Видео
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!