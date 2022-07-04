Курсант Академии Нацгвардии РК стал чемпионом мира по гиревому спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке (Кыргызстан) прошел чемпионат мира среди младших и старших юношей по гиревому спорту (U-16; U-18). Участниками стали более 200 спортсменов из различных стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии Нацгвардии РК.

В данном чемпионате также приняли участие казахстанские спортсмены. В составе Национальной сборной Казахстана выступил курсант первого курса Академии Национальной гвардии Алмас Исенов.

Соревнование проходило в честной и упорной борьбе, где курсант Академии Национальной гвардии показал высокий уровень спортивного мастерства и волю к победе, убедительно одолев спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Белоруссии, Туркменистана и Пакистана.

По итогам второго дня соревнования в весовой категории до 68 кг курсант 1 курса Академии Алмас Исенов выполнил 132 подъема двух гирь по 24 кг, тем самым став чемпионом мира в данной весовой категории.

Это уже не первая победа Алмаса на чемпионатах. Он является неоднократным призером республиканских и международных соревнований по гиревому спорту. В списке многочисленных спортивных достижений курсанта не мало достойных побед, но, по мнению самого чемпиона, эта победа стала одной из важнейших.