Курсант Академии Нацгвардии РК стал чемпионом мира по гиревому спорту
В данном чемпионате также приняли участие казахстанские спортсмены. В составе Национальной сборной Казахстана выступил курсант первого курса Академии Национальной гвардии Алмас Исенов.
Соревнование проходило в честной и упорной борьбе, где курсант Академии Национальной гвардии показал высокий уровень спортивного мастерства и волю к победе, убедительно одолев спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Белоруссии, Туркменистана и Пакистана.
По итогам второго дня соревнования в весовой категории до 68 кг курсант 1 курса Академии Алмас Исенов выполнил 132 подъема двух гирь по 24 кг, тем самым став чемпионом мира в данной весовой категории.
Это уже не первая победа Алмаса на чемпионатах. Он является неоднократным призером республиканских и международных соревнований по гиревому спорту. В списке многочисленных спортивных достижений курсанта не мало достойных побед, но, по мнению самого чемпиона, эта победа стала одной из важнейших.