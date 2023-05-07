Курсант академии Нацгвардии РК: Не надо бояться идти в армию

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Национальной гвардии РК сегодня несут военную службу представители различных национальностей. Они показывают пример того, как важно служить во благо будущего родной страны. В войсках правопорядка находится место всем, кто считает себя патриотом Казахстана и готов жертвовать личными интересами ради общего дела. Курсант второго курса Академии Национальной гвардии Роман Морковин также хочет стать достойным офицером, гражданином и посвятить свою жизнь, служа Родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Интерес к военной профессии проявился у меня с детства. Очень любил смотреть фильмы по военной тематике. Тогда и зародилась мечта стать военным», - говорит 19-летний Роман.

Роман уроженец города Семей. После окончания седьмого класса обучался в республиканской специализированной школе-интернат олимпийского резерва в городе Риддер. Неоднократно принимал участие в областных и республиканских соревнованиях по биатлону, занимая призовые места. К примеру, в 2018 году он занял 1-ое место в чемпионате РК по биатлону, получив звание кандидата в мастера спорта по биатлону.

В Академию Нацгвардии Р.Морковин поступил в 2021 году на специальность «Командная тактическая тылового обеспечения Национальной гвардии».

Жизнь военного курсанта Роману пришлась по душе.

«Мы ежедневно живем по строгому распорядку дня от подъема до отбоя, и у нас нет свободного времени на то, чтобы слоняться без дела. К тому же, практически все мои сокурсники принимают активное участие, как в спортивных состязаниях, так и в научных. Я, например, принимаю активное участие в спортивной жизни академии. Помимо этого, у нас обучаются много ребят из других городов, и руководством вуза для нас предусмотрены были различного рода экскурсии, походы в театр. Все это влияет на разностороннее развитие каждого из нас, в особенности, это важно для офицеров воспитательных структур. Сегодня я стараюсь много читать книги, а все развлечения остаются на увольнительные в выходные. В будние дни не до развлечений», - говорит он.

За год обучения Морковин научился стрелять из различных видов оружия, разбираться в военных картах, и ему это нравится.

«За год в академии я научился многому. Научился стрелять из различных видов оружия. Теперь уже разбираюсь в военных картах, которые раньше для меня были все равно, что иероглифы. Моя цель – закончить академию и стать достойным офицером. Для этого, конечно, необходимы основательные знания, сильная воля, высокая организованность и настойчивость в достижении цели. Еще нужно обладать силой убеждения, организаторскими способностями и иметь богатый командирский опыт. Загадывать не стану, но работать в этом направлении буду» - отмечает он.

Роман также не согласен с теми молодыми казахстанцами, кто избегает службы в армии.

«Хотел бы сказать тем, кто достиг призывного возраста, чтобы не боялись идти в армию. Она даст вам много, вы почувствуете уверенность в себе, закалите свой характер. Я горд тем, что выбрал именно эту профессию и учусь в Академии Национальной гвардии. Если твоя душа неровно дышит к ратному труду военнослужащего, нужно обязательно поступать в военный вуз. Здесь Вы овладеете несколькими профессиями, найдете друзей, и увидите, как изменитесь Вы как личность. Я всем сердцем полюбил воинскую службу, и после выпуска буду гордо нести звание офицера Национальной гвардии.

Haдeюcь, у меня все сложится хорошо, и я буду продолжать свою службу в рядах войск правопорядка. Через десять лет я планирую занимать руководящую должность, как минимум – заместитель командира полка. A также – успешно проявить себя в боевой подготовке, на учениях, либо соревнованиях», - говорит курсант.