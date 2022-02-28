Курс в перспективе может стабилизироваться на уровне 440-460 тенге за доллар - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT. О соответствующем решении договорились страны Евросоюза, США, Канада и Великобритания. Если Россию отключат от системы SWIFT, отразится ли это на Казахстане, возможна ли стабилизация курса тенге до прежней отметки? Своим мнение на эту тему поделилась и ответила на актуальные вопросы, касающиеся валютного рынка, старший аналитик департамента прикладных исследований AERC Евгения Пак в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Как ранее сообщалось, российские банки на фоне санкций ЕС могут отключить от системы SWIFT. Какие последствия может дать эта санкция и повлияет ли это на Казахстан?

- Чтобы понять возможное воздействие данной санкции (отключение РФ от системы SWIFT - прим. авт.) Запада против России на Казахстан, следует пояснить, что представляет собой SWIFT. Говоря простыми словами, SWIFT – это безопасная система для обмена сообщениями между финансовыми организациями, которая работает по принципу почты, куда ежедневно друг другу банки высылают сообщения о проводимых переводах. Такой способ сообщения между финансовыми организациями был придуман в 1973 году, и он существенно упрощает и ускоряет процесс рассмотрения межбанковских операций. К примеру, если один банк хочет перевести по запросу клиента средства в другой банк, находящийся в другой стране или в этой же стране, то благодаря системе SWIFT, это можно сделать быстро и надежно.

Отключение российских банков от SWIFT означает, что для российских банков существенно усложнится процедура перевода и получения средств иностранных банков (в частности, банков США и Европы). Однако к полному коллапсу международных банковских переводов это не приведет. Для сообщений российских банков друг с другом у России есть с 2014 года своя система – СПФС, их собственный аналог SWIFT. Что касается переводов из российских банков на территории России в зарубежные, то просто удлинится процедура, возможно, вырастет комиссия за международные переводы.

Но на Казахстан это не влияет. Казахстанские банки не попадают под санкции, продолжают быть участниками SWIFT и осуществлять все виды переводов.

- Что может произойти с российскими банками в случае изменения или каких-либо реформ финансовой структуры из-за конфликта? В Казахстане работает «Сбербанк» и могут ли его дочерние отделения в нашей стране временно приостановить свою работу или продолжат свою деятельность?

- Работа дочерних банков России в Казахстане продолжается в штатном режиме. «Сбербанк» и ВТБ об этом сообщают сами. Важно понимать, что у каждого банка имеется определенный запас избыточных резервов, который позволяет продолжать ему работать в случае каких-то шоков. Также для банков, в том числе филиалов «Сбер» и ВТБ в Казахстане, доступен рынок межбанковского кредитования, то есть, один банк может покрывать недостаток ликвидности другому банку, одалживая ему на короткий срок и под межбанковскую ставку процента недостающие средства. Так банки работают всегда. В определенный момент у любого банка может быть переизбыток ликвидности, а у другого – недостаток, и наличие межбанковского кредитования решает данную проблему. Так что ожидать каких-то сбоев в работе «Сбер» и ВТБ на территории Казахстана не стоит. О том, как сложится дальнейшая работа филиалов российских банков в Казахстане, будет понятно по мере разрешения ситуации.

- В СМИ заявили о том, что рубль упал до новых исторических минимумов. По открытым данным, с 1 января рубль по отношению к доллару обесценился на 47%. Не могли бы прокомментировать, с чем связано колебание курса рубля?

- Касательно колебания российского рубля можно отметить следующее: рубль дешевеет как к доллару США, так и к тенге на фоне геополитического фактора. Но сейчас Банком России принимаются меры по удержанию курса рубля как валютными интервенциями, так и ставкой процента. Сегодня, например, Банк России повысил ключевую ставку сразу до 20%. Одновременно, поскольку часть активов Банка России, хранящаяся в иностранной валюте в Европе и США, заморожена, и Банк России ограничен в возможностях валютных интервенций, поддержку России оказало Министерство финансов, которое обязало российских экспортеров 80% выручки в иностранной валюте сразу продавать на рынке. Иными словами, российские экспортеры, получив выручку в долларах, должны не менее 80% от этой долларовой выручки сразу же менять на рубли. Так искусственно спрос на рубль был поднят, и курс российского рубля слегка укрепился на Forex от утренних пиков в 113-118 рублей за доллар - до 98-101 рубль на 15:00 по Нур-Султану.

- Как в целом Вы оцениваете ситуацию на валютном рынке Казахстана?

- Валютный рынок Казахстана также не спокоен. Курс тенге сильно реагирует на события вокруг России и Украины. Суть режима плавающего обменного курса, к которому перешел Казахстан в августе 2015 года, как раз и сводится к тому, что курс национальной валюты должен «принимать» удар на себя, то есть, абсорбировать внешние шоки, не позволяя шокам влиять на реальные показатели страны. И высокая волатильность от часа к часу курса тенге к доллару США связана не только с геополитикой, но с реакцией самого населения: сейчас казахстанцы сами предъявляют повышенный спрос на валюты, не понимая, что так сами «раскачивают» и ослабляют курс национальной валюты. Чтобы было понятнее, следует представить, что доллар – это товар. Если спрос на товар растет, то при прежнем предложении, растет цена этого товара. Также с долларом: если население предъявляет повышенный спрос на доллары, он начинает дорожать по отношению к тенге. Ввиду того, что текущий рыночный курс тенге волатильный, банки и обменники, дабы нивелировать для себя риски потерь, продают и покупают доллары с существенной разницей от текущего рыночного курса. Если обыкновенно разница между ценой покупки/продажи доллара и рыночным курсом тенге к доллару составляет в банках от 3 до 5 тенге, то теперь эта разница колеблется в 50-100 тенге. Покупать с таким паритетом доллары в обменниках невыгодно. Лучше переждать, пока курс валюты стабилизируется.

- Курс доллара утром превысил 466 тенге на торгах, а после обеда на бирже вырос до 495 тенге. Что ожидать казахстанцам - возможно ли восстановление курса доллара на прежнюю отметку (в районе свыше 430 тенге)?

- Безусловно, по мере разрешения ситуации вокруг России и Украины, курс тенге стабилизируется к доллару США. Однако на каком уровне будет зависеть от того, как все разрешится. Если ситуация будет разрешена полностью и все санкции против России будут полностью сняты, то, при прочих равных, при тех же уровнях цен на нефть возможно возвращение курса тенге к 428/435 тенге за доллар. Однако вероятность такого сценария крайне мала. В лучшем случае Украина и Россия придут к компромиссу, который так или иначе не устроит западные страны, а, значит, часть санкций сохранится против России. Ввиду того, что Казахстан имеет тесные экономические и торговые связи с Россией, курс национальной валюты может стабилизировать при таком сценарии на более слабом уровне, чем было ранее (440-460 тенге за доллар). Если же будет реализован пессимистичный сценарий, при котором Украина и Россия вообще не придут к соглашению, а спецоперация будет продолжена, то курс тенге продолжит быть волатильным и при таком сценарии, как мне кажется, может подниматься до уровней 480-520 тенге за доллар. Но это лишь мои ожидания.

- Благодарим Вас за интервью!