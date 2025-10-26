Курс Токаева направлен на дальнейшую реализацию идей, закрепленных в Декларации о суверенитете Казахстана — политолог

По словам Президента, при поддержке государства, обладая знаниями и трудолюбием, наши дети и внуки могут создавать высокотехнологичные продукты, востребованные на мировом рынке. Перед Правительством поставлена задача создания самой современной, эффективной экосистемы, которая будет помогать перспективным казахстанским стартапам высоко котироваться на мировых рынках, резюмировал Глава государства. Развитие республики и реформы, которые влияютна устойчивость казахстанской экономики, Kazinform обсудил в интервью с кандидатом политических наук, экспертом-аналитиком Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцентом УГНТУ, лектором Российского общества «Знание» Артуром Сулеймановым.

— Артур Рамилевич, 35-летие Декларации о суверенитете — важная веха в истории Казахстана. Какие шаги, сделанные за последние годы, Вы считаете наиболее весомыми в деле укрепления независимости?

— Декларация стала первым документом на пути становления независимого государства. Поэтому ее значение трудно переоценить в судьбе Казахстана. На этом фундаменте был сформирован Парламент, Правительство и судебная система страны.

Сегодня курс Касым-Жомарта Токаева направлен на дальнейшую реализацию идей, закрепленных в Декларации. Но с учетом реальной ситуации во внутренней и внешней политике. В этом плане реформы направлены на усиление роли законодательной власти, совершенствование судебной системы и расширение прав казахстанцев. Все это обеспечивает верховенство права, способствует улучшению работы государственных органов и решению социальных проблем.

Если рассматривать недавние политические инициативы казахстанского лидера, то стоит, конечно, упомянуть про переход к однопалатному Парламенту. Это отнюдь не рядовое предложение, а настоящая политическая модернизация властной системы. Токаев выступает в роли политического архитектора, которого поддерживает общество и власть. Отдельно отмечу, что вначале планируется детальное обсуждение этого вопроса, после вынесение его в 2027 году на референдум и только потом (при одобрении населением) внесение изменений в Конституцию Республики Казахстан. Такой подход в республике уже применялся, когда поднимался вопрос о строительстве АЭС. Полагаю, что он отвечает интересам и власти, и общества. Но его может успешно реализовать только политический лидер, уверенный в поддержке со стороны граждан. Токаев имеет такую поддержку.

— Для чего Касым-Жомарт Токаев инициировал трансформацию парламентской системы?

— Любая политическая система со временем требует дополнительных настроек или даже изменений. Касым-Жомарт Токаев начал последовательно реализовывать курс политической модернизации еще с начала 2022 года. После январских событий. К наиболее значимым я бы отнес: перераспределение полномочий президента другим институтам власти, отказ от статуса «суперпрезидентской» республики, восстановление Конституционного суда, введение выборности акимов и института онлайн-петиций. Благодаря этим изменениям в Казахстане удалось перейти к большим переменам. Все это позитивно повлияло на политическую систему, а также способствовало повышению доверия к власти и пробуждению общественных инициатив на местах. Сейчас Токаев запускает перенастройку законодательной власти, чтобы усилить парламентаризм в республике через объединение функций Мажилиса и Сената, а также повысить роли депутатов в политической жизни казахстанцев. Важно, что Токаев реформирует Парламент на основе целостного понимания ситуации. Это можно назвать политической логикой Главы государства, которая основывается на политически здравых идеях и последовательности.

— Увеличение ВВП на душу населения до 14 400 долларов стало заметным достижением страны. Что, на Ваш взгляд, позволило Казахстану достичь таких экономических показателей? Какие направления в этом процессе сыграли ключевую роль?

— Таких экономических показателей удалось достичь за счет разных факторов. Во-первых, благодаря структурному подходу к экономике, а именно стимулирующей бюджетной политике, сосредоточении на развитии регионов и инфраструктурных проектов, росте нефтедобычи и государственных инициатив.

Во-вторых, за счет фокусировки внимания власти на концепции повышения благосостояния народа. Токаев поставил задачу скорректировать экономические реформы на основе интересов граждан. Они коснулись социально-экономических аспектов жизнедеятельности, стимулирования предпринимательства, приостановки повышения коммунальных тарифов, увеличения объемов удешевленного ипотечного кредитования, активизации работы стабилизационных фондов, упрощения налогового администрирования. Повышение благосостояния казахстанцев выступает ключевой задачей и ценностью политико-экономического курса Токаева.

— По мнению Президента, инновационные специалисты — будущее страны. Насколько оправдан такой акцент на научно-техническом и предпринимательском потенциале молодежи? Как это влияет на стратегическое развитие Казахстана?

— Стратегическое развитие государства строится, прежде всего, на кадрах. Их можно либо воспитать, либо привезти из других стран. Токаев в своей политике делает ставку на первый вариант, когда молодежь рассматривается как инновационное будущее страны. Полагаю, что опора на собственную молодежь выступает значимым аспектом в вопросах укрепления суверенитета страны.

Напомню, что в стране действует Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы. В ней определены стратегические приоритеты и новые подходы к работе с молодежью. Основополагающий принцип Концепции — «с молодежью, а не для молодежи». Токаев понимает, что молодые люди являются полноправными участниками процесса сотрудничества, они формулируют приоритеты, обозначают проблемы и участвуют в принятии решений. И это, действительно, важно в жизни государства.

— Почему сегодня особенно актуально развивать экономический патриотизм, на котором заострил внимание Глава государства? Как вовлеченность граждан в поддержку отечественных производителей может повлиять на устойчивость экономики и развитие бизнеса в республике?

— Экономический патриотизм сегодня становится одним из факторов экономического развития страны. Это связано с необходимостью поддержки отечественной продукции и национальных брендов на мировом рынке. В Казахстане созданы хорошие экономические и институциональные условия для продвижения продуктов отечественных производителей. Это позитивно влияет, как на укрепление имиджа на международном уровне, так и на создание новых рабочих мест в реальном секторе экономике. Поэтому этому вопросу нужно уделять особое внимание.

