14 Июня 2022 11:32

Курс тенге укрепился в мае почти на 7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Укрепление тенге в мае связано с высокими рыночными ценами на нефть и газ, также налоговыми выплатами экспортеров. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар США, или на 6,8%.

Укрепление национальной валюты связано с высокими рыночными ценами на нефть и газ и налоговыми выплатами экспортеров, изменением сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укреплением курса российского рубля», - сказал Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

По его словам, предложение на валютном рынке дополнительно поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которой в мае составил порядка 598 млн долларов.

«На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов», - сообщил глава Нацбанка.