8 Августа 2022 16:16

Курс тенге с июня не зависит от внешних ключевых показателей - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансовый аналитик Андрей Чеботарев прокомментировал поведение курса тенге за последние месяцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с июня курс тенге движется независимо от внешних ключевых показателей. Курс тенге формально зависит от четырех основных факторов: цена на нефть, курс российского рубля, внутренние факторы и индекс доллара», - сказал Андрей Чеботарев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

По его словам, в июне этого года курс тенге уже начал складываться независимо от всех этих факторов.

«В июне он оторвался от всех факторов. Тенге слабел даже на фоне дорогой нефти, на фоне укрепляющегося рубля и на фоне того, что у нас впервые за долгое время случился профицит платежного текущего счета. То есть, благодаря ценам на нефть мы впервые за очень долгое время продали товаров на экспорт больше, чем купили, на 2,2 млрд долларов США. Сложился профицит счета торгового баланса», - пояснил Андрей Чеботарев.

Эксперт отмечает, что сейчас на фоне падения цен на нефть тенге, тем не менее, не слабеет.

«Сейчас, когда нефть реально теряет в цене со 106 до 92-93 тенге, мы не слабеем. Я предполагаю, что это было сделано специально. У Нацбанка такая практика уже была. Мы немного исповедуем политику «слабого тенге». Это делается специально, чтобы он (курс) был более предсказуем», - добавил Андрей Чеботарев.



