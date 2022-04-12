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    09:34, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Курс тенге продолжил укрепление в начале апреля - Нацбанк РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Курс тенге за месяц укрепился до 467,03 тенге за один доллар. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В марте реализация геополитических рисков и беспрецедентная волатильность обменного курса российского рубля оказывала давление на курс тенге. 16 марта курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за доллар США», - сообщил Галымжан Пирматов в ходе заседания Правительства.

    Председатель Нацбанка пояснил, что для ограничения рисков по финансовой стабильности Национальный Банк в отдельные дни проводил валютные интервенции, объем которых в сумме за март текущего года составил 990,5 млн долларов.

    «Поддержку тенге также оказывали продажи Нацфонда для трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов, и продажи части валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.

    «Курс тенге в марте восстановил значительную часть снижения и за месяц укрепился на 5,7% до 467,03 тенге за доллар. Курс национальной валюты продолжил укрепление в начале апреля – до уровня 449,63 на 11 апреля текущего года», - заявил глава Нацбанка.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Тенге Главная Экономика
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