Курс тенге продолжил укрепление в начале апреля - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Курс тенге за месяц укрепился до 467,03 тенге за один доллар. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте реализация геополитических рисков и беспрецедентная волатильность обменного курса российского рубля оказывала давление на курс тенге. 16 марта курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за доллар США», - сообщил Галымжан Пирматов в ходе заседания Правительства.

Председатель Нацбанка пояснил, что для ограничения рисков по финансовой стабильности Национальный Банк в отдельные дни проводил валютные интервенции, объем которых в сумме за март текущего года составил 990,5 млн долларов.

«Поддержку тенге также оказывали продажи Нацфонда для трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов, и продажи части валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.

«Курс тенге в марте восстановил значительную часть снижения и за месяц укрепился на 5,7% до 467,03 тенге за доллар. Курс национальной валюты продолжил укрепление в начале апреля – до уровня 449,63 на 11 апреля текущего года», - заявил глава Нацбанка.

