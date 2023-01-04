Курс тенге по итогам декабря укрепился на 1,3% - Нацбанк

4 Января 2023, 13:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3% до 462,66 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 132 до 141 млн долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

По данным Нацбанка, общий объем торгов составил 2,95 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 328,7 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за декабрь составили 461 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 31 млн долларов США в день.

«При проведении операций со средствами Национального Фонда НацБанк соблюдает принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального Фонда на валютный рынок. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов Национальный Банк в декабре осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 43,2 млн долларов США, или около 1,5% от общего объема рынка», - пояснили в Нацбанке РК.

Валютных интервенций в декабре Национальный Банк не проводил.

Как отметили в пресс-службе, в рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.

«В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - заключили в Нацбанке.