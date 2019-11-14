Курс тенге отражает баланс спроса и предложения на валютном рынке – Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Складывающийся в текущем году обменный курс тенге является отражением баланса спроса и предложения всех потоков в иностранной валюте. Национальный Банк продолжает придерживаться плавающего обменного курса тенге, который подразумевает ежедневную реакцию тенге на внутренние и внешние факторы, заявила директор Департамента монетарных операций Нацбанка Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».

По словам представителя регулятора, ожидания по укреплению тенге в текущем году у некоторых участников рынка вызвали в первую очередь рост цен на нефть с начала года, несмотря на волатильность внутри периода, и укрепление российского рубля.

«Я бы отметила тут следующее: на курс тенге влияет не только динамика цены на нефть, но и средняя ее стоимость за период, ведь именно она формирует притоки долларов США в экономику Казахстана. Средняя цена на нефть в 2019 году составляет порядка 64 долларов США за баррель, в то время как в 2018 году она составляла 72 доллара США», - отметила Алия Молдабекова.

По ее данным, укрепление рубля в этом году в основном происходило за счет роста аппетита инвесторов к рисковым активам развивающихся рынков, в случае с Россией – к так называемым ОФЗ - облигациям федерального займа.

Инвесторы находят привлекательными рублевые ценные бумаги из-за высокого дифференциала ставок на фоне глобального понижения доходностей по государственным ценным бумагам развитых стран. Несмотря на санкции, этот интерес обеспечивает стабильный приток иностранной валюты на российский рынок.

По информации агентства Bloomberg, с начала года иностранные инвесторы обеспечили приток порядка 12 млрд долларов США в облигации федерального займа.

«Во-вторых, давайте разберем внутренние фундаментальные факторы. В силу импортозависимости экономики существует постоянная объективная необходимость в покупке иностранной валюты для дальнейшего приобретения импортных товаров, оборудования и т.д.», - подчеркнула директор Департамента монетарных операций.

Импорт товаров, по предварительным данным, за 9 месяцев текущего года вырос на 12,2% с 25,1 до 28,2 млрд долларов США. Рост импорта в основном связан с приобретением оборудования, техники и материалов для продолжения реализации крупных сырьевых и инфраструктурных проектов.

«Таким образом, тенге не укрепился потому, что объем продажи долларов со стороны экспортеров стал меньше, и потому что средняя цена на нефть в этом году ниже, чем в прошлом. А тех, кто хочет купить доллары, стало больше, прежде всего за счет роста импорта», - сказала А.Молдабекова.