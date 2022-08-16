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    10:46, 16 Август 2022 | GMT +6

    Курс тенге ослаб в июле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации на валютном рынке доложил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За июль текущего года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 1,5 % до 477,07 тенге за доллар», - сообщил заместитель председателя Нацбанка на заседании Правительства.

    Он пояснил, что давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, оказывало активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и глобальное укрепление курса доллара. На фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики нефтяные котировки снижались ниже 100 долларов за баррель.

    «Из внутренних факторов период отпусков и выплат дивидендов способствовали сезонному повышению спроса на иностранную валюту в летние месяцы. Поддержку тенге в январе-июле текущего года оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и валютные интервенции Нацбанка РК», - сказал А. Баймагамбетов.

    По его словам, опасения касательно активного повышения ставок ведущими центральными банками мира и перспектив мировой экономики являются факторами волатильности валют развивающихся стран, в том числе тенге.

    Ранее сообщалось, что в июле темпы роста месячной инфляции в Казахстане замедлились, хотя все еще оставались на высоком уровне. Продовольственная инфляция ускорилась до 19,7 %.


    Теги:
    Правительство РК Общество Тенге Экономика Нацбанк Казахстана Правительство
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