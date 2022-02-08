Курс тенге ослаб по итогам прошлого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов рассказал о валютном рынке по итогам прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году валютный рынок был достаточно стабилен, несмотря на волатильность внешних рынков. Обменный курс тенге за 2021 год ослаб на 2,6% до 431,8 тенге за доллар», - сообщил во время расширенного заседания Правительства Галымжан Пирматов.

Как отметил глава Нацбанка, для повышения устойчивости финансовой системы совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка реализован комплекс мер по улучшению качества активов банковской системы.

«Наряду с внешними факторами внутренние дисбалансы на отдельных товарных рынках усилили инфляционное давление в стране. В результате инфляция в Казахстане в течение 2021 года была за пределами целевого таргета 4-6%», - добавил Г. Пирматов.

Ранее сообщалось, что в марте Национальный Банк обновит оценки инфляции на 2022 год.

