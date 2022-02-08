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Курс тенге ослаб по итогам прошлого года

8 Февраля 2022 12:11
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Курс тенге ослаб по итогам прошлого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов рассказал о валютном рынке по итогам прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2021 году валютный рынок был достаточно стабилен, несмотря на волатильность внешних рынков. Обменный курс тенге за 2021 год ослаб на 2,6% до 431,8 тенге за доллар», - сообщил во время расширенного заседания Правительства Галымжан Пирматов.

Как отметил глава Нацбанка, для повышения устойчивости финансовой системы совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка реализован комплекс мер по улучшению качества активов банковской системы.

«Наряду с внешними факторами внутренние дисбалансы на отдельных товарных рынках усилили инфляционное давление в стране. В результате инфляция в Казахстане в течение 2021 года была за пределами целевого таргета 4-6%», - добавил Г. Пирматов.

Ранее сообщалось, что в марте Национальный Банк обновит оценки инфляции на 2022 год.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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