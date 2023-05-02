АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам апреля курс тенге ослаб на 0,1%, до 453,21 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 164 до 152 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3 млрд долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По данным финрегулятора, продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

«Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 600 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 240 млн долларов США или порядка 8% от общего объема рынка. Валютных интервенций в апреле Национальный банк не проводил», - сообщили в банке.

В мае фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов, предварительно в мае Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 800 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, начала периода выплаты дивидендов, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.