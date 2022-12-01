Курс тенге ослаб к доллару на 0,14% - Нацбанк

1 Декабря 2022, 10:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам ноября курс тенге ослаб на 0,14% до 468,90 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 121 до 132 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,9 млрд долларов США, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Несмотря на снижение цены на нефть, валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, преимущественно за счет фактора «квартальной налоговой недели».

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 500 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за ноябрь составили 70 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 2,4% от общего объема торгов и не более 10 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального Фонда на валютный рынок.

В ноябре Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также не проводил операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.