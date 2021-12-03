Курс тенге: Нацбанк РК провел интервенции на фоне скачка спроса на валюту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валютный рынок Казахстана переживает волну роста спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках. О действиях Национального Банка в период волатильности и спекулятивных настроениях рассказала заместитель Председателя НБРК Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Вчера на биржевых валютных торгах был зафиксирован максимальный с начала этого года объем сделок, курс тенге ослаб до уровня 436 тенге за доллар. Что послужило причиной? Предпринял ли Национальный Банк какие-либо действия? На эти вопросы ответила Алия Молдабекова.

«Действительно, вчера, 2 декабря, объем торгов парой тенге-доллар на бирже достиг 292 млн долларов США, это рекордный уровень с апреля 2020 года. Рост объема торгов и ослабление курса до отметки 436 тенге за доллар произошло на фоне повышенного спроса на иностранную валюту, который был непосредственно связан со следующими факторами.

Во-первых, обвальное снижение цен на нефть из-за растущих опасений относительно распространения штамма «омикрон». Так, 1 декабря котировки марки Brent ушли ниже 70 долларов за баррель и достигли отметки в 68,14 – это минимум с августа текущего года.

Во-вторых, снижение цен на нефть до локальных минимумов, спровоцировало дополнительный внутренний спрос на иностранную валюту со стороны компаний и физических лиц. В связи с тем, что 1 декабря был выходным днем в Казахстане, часть спроса была реализована через онлайн платформы БВУ. Поэтому практически все банки, системы которых позволяют конвертировать валюту онлайн, оказались на утро 2 декабря в «короткой» позиции, т.е. должны были приобрести валюту, которую продали в нерабочее время своим клиентам. А часть спроса вылилась на биржевой рынок сразу после открытия торгов. Поэтому вчера банки покупали валюту для своих клиентов и для закрытия «короткой» позиции, и для исполнения вновь поступающих заявок.

В-третьих, значительный спрос на иностранную валюту подогревался и со стороны инвесторов-нерезидентов. На фоне глобального оттока с развивающихся рынков, нерезиденты конвертировались обратно из тенге в иностранную валюту. Увеличение спроса отразилось на котировках на межбанковском рынке, где курс покупки доходил до 441 тенге за доллар. В целях стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне значительного превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением, Национальный Банк 2 декабря провел интервенции в объеме 64,6 млн долларов США. Это позволило не допустить усиления спекулятивных настроений и дестабилизирующих скачков обменного курса. Дополнительный спрос, связанный с короткими позициями банков и выходом нерезидентов, был удовлетворён в полном объёме.

Ситуация на рынках остается волатильной. На фоне последних заявлений Главы ФРС Дж.Пауэлла о более скором сворачивании программы количественного смягчения, продолжается глобальное укрепление доллара США.

Спрос на валюту на внутреннем рынке сохраняется. К концу года компании находятся в активной фазе освоения бюджетов, осуществления выплат, что поддерживает спрос на иностранную валюту. Несмотря на вчерашнее решение ОПЕК+, оставить в силе предыдущие договоренности о постепенном наращивании объемов добычи, котировки нефти отыграли первичную overreaction (ред. чрезмерная реакция) и закрылись адекватно в районе 70 долларов за баррель. Дальнейшее развитие ситуации будет во многом определяться темпами распространения нового штамма коронавируса и его устойчивостью к вакцинам. Национальный Банк продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готов принимать адекватные меры для поддержки рынка», - сказала зампред Нацбанка РК Алия Молдабекова.