Курс тенге изменился на 0,9% по итогам сентября – Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам сентября курс тенге изменился на 0,9% до 476,53 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 98 млн долл. США до 91 млн долл. США. Общий объем торгов составил 2 млрд долл. США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Валютный рынок по-прежнему находится под давлением внешних факторов, в том числе эскалации конфликтов на геополитической арене, снижения цен на энергоносители, а также глобального укрепления доллара США. Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 583,5 млн долл. США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 85,1 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда - 4,3% от общего объема торгов. В сентябре Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении», - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

По информации Нацбанка, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

«Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - дополнили в финрегуляторе.