РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Курс тенге изменился на 0,9% по итогам сентября – Нацбанк

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам сентября курс тенге изменился на 0,9% до 476,53 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 98 млн долл. США до 91 млн долл. США. Общий объем торгов составил 2 млрд долл. США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    «Валютный рынок по-прежнему находится под давлением внешних факторов, в том числе эскалации конфликтов на геополитической арене, снижения цен на энергоносители, а также глобального укрепления доллара США. Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 583,5 млн долл. США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 85,1 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда - 4,3% от общего объема торгов. В сентябре Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении», - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

    По информации Нацбанка, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

    «Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - дополнили в финрегуляторе.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!