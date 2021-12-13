Курс робототехники внедрили в 57 школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в следующем году на базе Дворца школьников откроют учебно-методический центр по робототехнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления образования Назира Жашибекова, среди кружков наибольший интерес у учащихся вызывают кружки робототехники.

«Во Дворце школьников работают 8 кружков робототехники и мехатроники, их посещают 285 детей Петропавловска. Элективный курс «Робототехника» внедрен в 57 школах области. Считаю, что учебно-методический центр по робототехнике станет центром притяжения не только детей и ведущих педагогов нашей области, но и соседних регионов», - сказал Н. Жашибеков.

Всего в области работают 83 организации дополнительного образования, которые посещает более 38 тысяч детей. В школах функционируют 3 393 кружка, которые посещают 17 617 ребятишек, и 1 530 спортивных секций, в которых занимаются 24 194 ребенка. Общий охват дополнительным образованием составил 74%.

Напомним, спортивные секции в регионе бесплатные .

«Занятия спортом и дополнительным образованием позволили нам сократить количество преступлений среди несовершеннолетних на 32% - с 35 до 24 случаев», - отметил Н. Жашибеков.