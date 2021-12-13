+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Курс робототехники внедрили в 57 школах СКО

13 Декабря 2021 17:11
Поделиться:
Курс робототехники внедрили в 57 школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в следующем году на базе Дворца школьников откроют учебно-методический центр по робототехнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новый стандарт обучения внедрят в детских садах СКО
Как изучают тему ВИЧ сегодня в школах Казахстана Из-за мороза занятия для учащихся 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане Нетрезвого водителя фуры на трассе в СКО привлекли к ответственности

По словам руководителя управления образования Назира Жашибекова, среди кружков наибольший интерес у учащихся вызывают кружки робототехники.

«Во Дворце школьников работают 8 кружков робототехники и мехатроники, их посещают 285 детей Петропавловска. Элективный курс «Робототехника» внедрен в 57 школах области. Считаю, что учебно-методический центр по робототехнике станет центром притяжения не только детей и ведущих педагогов нашей области, но и соседних регионов», - сказал Н. Жашибеков.

Всего в области работают 83 организации дополнительного образования, которые посещает более 38 тысяч детей. В школах функционируют 3 393 кружка, которые посещают 17 617 ребятишек, и 1 530 спортивных секций, в которых занимаются 24 194 ребенка. Общий охват дополнительным образованием составил 74%.

Напомним, спортивные секции в регионе бесплатные .

«Занятия спортом и дополнительным образованием позволили нам сократить количество преступлений среди несовершеннолетних на 32% - с 35 до 24 случаев», - отметил Н. Жашибеков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Новый стандарт обучения внедрят в детских садах СКО
Как изучают тему ВИЧ сегодня в школах Казахстана
Из-за мороза занятия для учащихся 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане
Нетрезвого водителя фуры на трассе в СКО привлекли к ответственности
Популярное
1 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
2 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
Читайте также
Как изучают тему ВИЧ сегодня в школах Казахстана
Высоту снега и уровень промерзания почвы замерили в СКО
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив