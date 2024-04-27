Курс нацвалюты останется в диапазоне 444-447 тенге за доллар – эксперт

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала, какие факторы повлияли на курс тенге на этой неделе, а также дала прогноз, какой будет курс национальной валюты к началу мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, с 22 апреля поддержку нацвалюте могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок (+2,1%) и снижение индекса доллара (-0,5%). В то же время участники локального валютного рынка, вероятно, оценивали улучшение состояния торгового баланса Казахстана (профицит 4 млрд долларов по итогам января-февраля 2024 года) и восстановление спроса иностранных инвесторов на казахстанские ГЦБ (объем вложений нерезидентов в ноты НБРК вырос в 6,4 раза на прошлой неделе). Дополнительное предложение инвалюты продолжают обеспечивать ее продажи Нацбанком в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

В целом ожидания экспертов финрынка, опрошенных в рамках апрельского опроса Ассоциации финансистов Казахстана, улучшились. Согласно их прогнозам, к началу мая курс по паре тенге-доллар мог составить 451,9 тенге за доллар против ожиданий в 454,4 тенге месяцем ранее.

— Учитывая то, что внешний фон складывается благоприятно для курса нацвалюты, а спрос на инвалюту на локальном рынке полностью покрывается ее предложением, до начала мая курс нацвалюты с большой вероятностью останется в текущем узком диапазоне 444-447 тенге за доллар, — объясняет Зарина Скрипченко.

Она добавила, что дальнейший потенциал для укрепления тенге может ограничиваться волатильностью нефтяных котировок, изменениями ожиданий относительно траектории монетарной политики федрезерва США, а также повышения спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний и населения в силу текущего привлекательного курса нацвалюты. Поэтому курса ниже 440 тенге за доллар на следующей неделе не ожидается.