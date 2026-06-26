Курс на высокий передел и цифровизацию: как развивается горно-металлургический комплекс Казахстана

Развитие геологоразведки, внедрение ИИ и растущий интерес к критически важным минералам — в центре повестки горно-металлургической отрасли Казахстана. Как изменился отечественный ГМК за последние годы, что определяет его будущее и сможет ли Казахстан укрепить позиции одного из ведущих горнодобывающих центров региона, — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Какую роль ГМК играет в экономике Казахстана?

Горно-металлургический комплекс остается одной из базовых отраслей промышленности и важным двигателем экономики Казахстана. По данным Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, на долю ГМК приходится 8,7% ВВП страны.

Как сообщили агентству Kazinform в Комитете, валовая добавленная стоимость отрасли выросла с 4,7 трлн в 2021 году до 8,2 трлн тенге в 2025 году. Доля металлургической отрасли в обрабатывающей промышленности по итогам 2025 года составила 40,5%.

Объем производства металлургической продукции за последние пять лет увеличился в 1,7 раза. Наряду с ростом производства в отрасли повысилась и эффективность труда, добавили в ведомстве. Так, за последние пять лет этот показатель вырос почти в полтора раза — с 99,1 тыс. до 145,3 тыс. долларов на одного работника. В 2025 году численность занятых в отрасли составила около 110 тыс. человек.

За последние пять лет экспорт металлургической продукции Казахстана тоже увеличился — на 24,2%: с 12,8 до 15,9 млрд долларов. Основу экспортных поставок традиционно составляют медь, ферросплавы, плоский прокат, цинк, алюминий и серебро. Основными рынками сбыта металлургической продукции в 2025 году стали Китай, Россия, Турция, Соединенное Королевство и Узбекистан. При этом в структуре экспорта по-прежнему преобладает продукция нижнего передела.

Инфографика: Kazinform

Эксперты отмечают: за последний год заметно активизировался интерес инвесторов к минерально-сырьевой базе Казахстана, особенно в части критических и редкоземельных металлов. Для отрасли — это новые возможности.

— Мир активно ищет новые источники сырья для высокотехнологичных производств, и Казахстан оказался в центре этого внимания. Но вместе с новыми возможностями появились и новые вопросы. Сегодня мы все больше говорим не только о добыче, но и о будущем отрасли: о восполнении ресурсной базы, привлечении инвестиций, развитии геологоразведки и создании долгосрочных условий для работы бизнеса, — отметил исполнительный директор Республиканской ассоциации горно-добывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец.

Структура экспорта продукции ГМК уже меняется, заявили в профильном Комитете.

Исторически Казахстан был ориентирован преимущественно на экспорт добытого сырья и продукции первичных переделов. Сейчас основной акцент делается на углубление передела, развитие производств с высокой добавленной стоимостью и поддержку переработки сырья внутри страны, — добавили в Комитете промышленности.

Так, за последние два года в стране реализованы проекты по производству катодной меди, ферросилиция, ферросплавов и другой продукции общей стоимостью свыше 1 млрд долларов.

Миллиарды тенге в новые производства

Важным фактором развития отрасли остается инвестиционная активность и запуск новых производств. По данным Комитета промышленности, с 2025 по 2026 годы в горно-металлургическом комплексе реализовано 27 инвестиционных проектов общей стоимостью более 330 млрд тенге. Их запуск позволил создать свыше 5 тыс. постоянных рабочих мест.

Среди крупнейших проектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году, — ферросплавный завод «EkibastuzFerroAlloys» в Павлодарской области стоимостью 92 млрд тенге и мощностью 240 тыс. тонн ферросилиция в год, а также проект «Qaragandy Power Silicon» в Карагандинской области стоимостью около 63 млрд тенге с производственной мощностью 175 тыс. тонн ферросилиция ежегодно. Кроме того, запущены заводы «ТЭМПО-Казахстан» по производству металлических труб и предприятие «Kazferro Limited» по выпуску ферросплавов.

В первом квартале 2026 года отрасль пополнилась рядом новых производств. В Павлодарской области начал работу гидрометаллургический завод «Fonet Er-Tai Mining» по выпуску катодной меди, в Карагандинской области запущен аналогичный проект «GoldCorp». Также введены в эксплуатацию реконструированная обогатительная фабрика «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» и производство оцинкованных труб «BS Group» в Шымкенте.

О сохраняющейся привлекательности отрасли для бизнеса свидетельствуют и инвестиции. После рекордных 761 млрд тенге, вложенных в основной капитал в 2024 году, в 2025 году объем инвестиций составил более 687 млрд тенге. При этом инвестиционная активность остается существенно выше уровня 2021 года, что говорит о продолжающемся развитии отрасли и реализации новых проектов.

— Казахстан развивает сотрудничество с ведущими компаниями из США, Китая, Европейского союза, Японии, Республики Корея и других стран, делая акцент не только на привлечении инвестиций, но и на формировании долгосрочных технологических партнерств. Приоритетами такой работы являются локализация производств, трансфер технологий и подготовка квалифицированных кадров для новой индустриальной экономики, — подчеркнул Олжас Бектенов на 16-м Международном горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy — AMM 2026.

Фото: Kazinform

До 2030 года планируется строительство новых металлургических производств и модернизация действующих предприятий. В числе крупнейших проектов — инвестиционная программа «Qarmet» стоимостью 1,6 трлн тенге с увеличением выпуска стали до 5 млн тонн в год, медеплавильный завод «KAZ Minerals Smelting» в области Абай стоимостью 778 млрд тенге, производство стальных заготовок «CASPIAN STEEL QZ» стоимостью 308 млрд тенге и ферросплавный завод «Mineral Product International» стоимостью 208 млрд тенге.

С какими вызовами сталкивается отрасль?

Чтобы воплотить в жизнь все эти задачи, отрасли, как отмечают эксперты, необходима более четкая и предсказуемая политика, которая задаст ориентиры на будущее.

— Для горно-металлургической сферы инвестиционный цикл измеряется десятилетиями, поэтому бизнесу важно понимать правила игры на годы вперед. Нужно четко знать, каким мы видим казахстанский ГМК через 10–15 лет, — уверены в АГМП.

Особого внимания, к примеру, требует корректировка роста транспортных издержек, в частности железнодорожных тарифов, поскольку они напрямую влияют на позиции отрасли на внешних рынках.

— Достаточно высокой остается и стоимость электроэнергии. Поэтому мы хотели бы, чтобы наш сектор получал определенные преимущества в случае самостоятельного строительства электростанций. Мы готовы уже сейчас построить ряд угольных станций, но на новых безотходных технологиях, соответствующих экологическим требованиям, — отметил Николай Радостовец.

Кроме того, бизнес внимательно следит за изменениями налогового законодательства, ведь любые дополнительные изъятия напрямую влияют на возможности компаний инвестировать в новые проекты, геологоразведку и модернизацию производств.

Одновременно отрасли предстоит справляться с целым рядом текущих задач. Это, как отметили в Комитете промышленности Министерства промышленности и строительства РК, восполнение сырьевой базы, высокая капиталоемкость новых проектов, решение вопроса дефицита кадров, соответствие волатильности мировых цен и росту экологических требований.

В ответ на эти вызовы государство принимает комплексные меры, нацеленные на совершенствование нормативно-правовой базы, стимулирование инвестиций, развитие инфраструктуры, подготовку кадров и поддержку проектов по глубокой переработке сырья.

— И, конечно, необходимо уделять больше внимания технологиям, производительности труда и внедрению современных решений. Конкурентоспособность отрасли все больше зависит не только от наличия ресурсов, но и от эффективности их освоения. Чем сильнее будут наши предприятия, тем устойчивее отрасль будет чувствовать себя в условиях колебаний мировых рынков и внешних факторов, — отмечают в АГМП.

Отрасль делает ставку не только на новые месторождения и переработку сырья, но и на современные технологии. Как ранее отмечал Олжас Бектенов, в ближайшие годы цифровые решения и инструменты искусственного интеллекта будут активнее внедряться в геологоразведку и сферу недропользования.

— Сегодня в стране уже действует Единая платформа недропользования, через которую оказываются 22 государственные услуги, автоматизированы выдача лицензий и мониторинг обязательств недропользователей. Оцифровано более 4,6 млн единиц первичной геологической информации. Следующим этапом станет применение искусственного интеллекта для анализа данных, ускорения поиска новых месторождений и повышения эффективности освоения минерально-сырьевой базы, — сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на прошедшем в июне горно-металлургическом конгрессе.

Фото: erg.kz

Что изменилось за последние годы?

Эксперты отмечают, диалог между государством и бизнесом сегодня стал более предметным. Отрасль активно участвует в обсуждении вопросов недропользования, налоговой политики, критических минералов и инвестиционного климата. Разработана Дорожная карта развития горно-металлургического комплекса, куда вошел ряд важных направлений, связанных с развитием геологоразведки, критических минералов и совершенствованием регулирования отрасли.

— Сегодня мы видим, что Министерство промышленности стало работать прозрачно. Поэтому более 3 тыс. лицензий уже выданы компаниям, которые осуществляют геологоразведку. Также появилось достаточно много добычных контрактов, — сказал Николай Радостовец.

Сейчас, по мнению экспертов, геологоразведка в Казахстане развивается по новым стандартам, уже начато детальное картирование территории, а в ближайшие три года на геологоразведку будет направлено порядка 470 млн долларов.

— Ранее мы никогда не изучали всю территорию Казахстана. Сегодня наблюдается большой интерес, потому что геологии стало уделяться больше внимания. Выделены значительные средства для геологических работ. Это говорит о том, что сегодня применяются другие технологические и технические решения, — подчеркнул Радостовец.

Фото: ДП ВКО

В настоящее время в горно-металлургической ассоциации (АГМП) около 100 компаний. Здесь и горняки, металлурги, угольщики, золотодобывающие компании. Вместе с Министерством ассоциация помогает выстраивать площадки, на которых обсуждается и совершенствуется нормативно-правовая база, проекты законов, перспективные вопросы, какие технологии внедрять, какие процессы нужно развивать в производстве.

— Жизнь не стоит на месте, нужно улучшать и условия труда, и безопасность — эти вопросы тоже у нас обсуждаются. Мы на уровне ассоциации работаем с профсоюзами, с ними заключаем отраслевые соглашения и формируем социальный диалог. Это очень важно для общества, чтобы жизнь развивалась предсказуемо, — резюмировал спикер.

Таким образом, сегодня горно‑металлургический комплекс Казахстана демонстрирует не только рост производства и инвестиций, но и готовность меняться вместе с глобальными трендами. Ставка на переработку, новые технологии и прозрачный диалог государства и бизнеса формирует основу для долгосрочной устойчивости отрасли. Именно сочетание ресурсного потенциала и модернизационных решений позволяет рассматривать ГМК как один из ключевых локомотивов индустриального развития страны в ближайшие десятилетия

Ранее сообщалось, что Казахстан инвестирует в геологоразведку для запуска будущих производств высоких переделов.