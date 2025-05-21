Курс на цифровое будущее: Казахстан примет участие в ЦИПР-2025

Коридор возможностей

ЦИПР является главной деловой платформой России по цифровой экономике и технологиям. Уже десять лет площадка служит «коридором возможностей» для реализации масштабных инвестиционных проектов, заключения соглашений и поиска перспективных партнеров.

За годы своего существования ЦИПР превратился из отраслевого форума в масштабное международное событие. Здесь встречаются представители бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вопросы цифровой трансформации общества. Затрагиваются вопросы развития цифровизации различных отраслей экономики — финтех, ИКТ, промышленность, медицина, строительство, сельское хозяйство, энергетика, машиностроение и т. д.

В этом году состоится десятая юбилейная конференция. Программа конференции включает 6 ключевых тематических треков, охватывающих все аспекты цифровизации. Особое внимание в этом году уделено искусственному интеллекту — в отдельном спецтреке будут представлены передовые решения на базе машинного обучения.

Кроме насыщенной деловой повестки, участники смогут посетить выставку технологических новинок от российских и иностранных компаний, молодежный фестиваль «Тех-Френдли Викенд», а также принять участие в Глобальном цифровом форуме.

Фото: ЦИПР

Казахстан и Россия: цифровое партнерство

Казахстан ежегодно принимает участие в ЦИПР, укрепляя сотрудничество с Россией в сфере высоких технологий.

Темы искусственного интеллекта, цифровизации и инновационного развития становятся важными элементами диалога на уровне правительств двух стран. Так, на недавней встрече Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и руководителя Аппарата правительства России Дмитрия Григоренко был отмечен высокий потенциал партнерства в цифровой сфере.

Совместная работа по внедрению новых технологий дает мощный импульс развитию IT-отрасли, стартап-проектов, подготовке кадров и обеспечению кибербезопасности. Участие в ЦИПР также предоставит возможность заявить о себе, презентовать инновационные решения и расширить экспортный потенциал технологичных продуктов.

Фото: ЦИПР

Межстрановая интеграция

ЦИПР становится важным драйвером цифровой межстрановой интеграции и научно-технического партнерства. В мероприятии участвуют представители интеграционных объединений ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Так, ожидаются делегации из Китая, Сербии, Кубы, Индии, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Филиппин и других стран. Также обсуждается участие Алжира, ОАЭ, Малайзии, Вьетнама, ЮАР, Аргентины, Азербайджана и Ирана.

В деловой программе 2025 года — сессии, организованные совместно с ШОС и ЮНИДО. Участники обсудят глобальное технологическое сотрудничество, цифровое управление городами, развитие ИИ и продвижение экосистем цифровых решений.

Кроме того, на форуме ЦИПР организуется выставка цифровых технологий, инновационных разработок и современного оборудования. В ней принимают участие как российские, так и зарубежные компании, а для международных участников будет выделен отдельный павильон.

Фото: Kazinform

ЦИПР ежегодно собирает представителей высокотехнологичных отраслей со всего мира, создавая благоприятные условия для делового общения и международного сотрудничества. Участие делегации из Казахстана станет шагом к расширению партнерских связей и запуску совместных инновационных инициатив на глобальном уровне.