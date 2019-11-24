Курс молодого бойца для детей из детдома провели карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Карагандинской области на базе полигона «Сокур» провели для детей из детского дома «Кулыншак» курс молодого бойца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинские стражи порядка организовали для воспитанников детского дома «Кулыншак» сборы на полигоне «Сокур». Администрация полигона уже подготовила для детей зимний камуфляж. После чего между ребятами распределили их воинские должности и обязанности.

К примеру замыкающий должен следить за походной колонной и смотреть в оба, что бы враг не напал с тылу. Воспитанникам, как полагается солдатам, провели инструктаж, а после выдали охолощенное оружие и радиосвязь.





По замыслу во время построения из засады послышались выстрелы, на ребят напали, в это время сотрудники спецназа ДП Карагандинской области скоординировали их. После того, как враг был вычислен, за ним отправился молодой отряд, его буквально окружили со всех сторон и он не смог сопротивляться и сдался в плен юным бойцам.

Но вот путь обратно был уже нелегким. Отряду предстояло лавировать замершее русло реки, подниматься и спускаться с волнистых холмов вместе со своим пленником. По прибытию на базу по команде юного командира, двое бойцов обыскали пленника и посадили его в спецавтомашину.





Далее сотрудниками полиции была организована демонстрация настоящего оружия, многие из ребят отметили, что держать в руках оружие из Counterstrike - нелегкое дело, но очень впечатляющее. После того, как ребята подержали в руках все виды оружия, отряд направился на стрельбище , где из пневматического оружия ребята сделали по 5 выстрелов, чтобы поразить мишень на расстоянии 25 метров. Многие из ребят набрали высокие баллы по стрельбе и захотели связать свою жизнь с органами внутренних дел.

После того, как ребята прошли курс молодого бойца, их ждала полевая пища и горячий чай из самовара.

Указом Первого Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2018 года нынешний год был объявлен в Казахстане Годом молодежи, в связи с чем стражи порядка Карагандинского региона выступили с инициативой провести курс молодого бойца для воспитанников детского дома.

Целью мероприятия является воспитание молодежи в духе патриотизма и пропаганда здорового образа жизни.















