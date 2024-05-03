Курс «Гендерные аспекты в миротворческих операциях ООН» провели в Алматы

Программа обучения, организованная Центром миротворческих операций совместно с офисом программ ОБСЕ, проводится на английском языке и направлена на повышение осведомленности в области гендерной проблематики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гендерные вопросы представляют собой актуальную и неотъемлемую часть миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций в целом, а также процесса подготовки национальных миротворческих контингентов.

Фото: Центр миротворческих операций МО РК

– Гендерная осведомленность нужна военнослужащим для полного и правильного понимания основных аспектов, влияющих на кризисные ситуации в ходе конфликтов. Миротворцам необходимо понимать, как влияет конфликт на представителей разных возрастных и гендерных групп. Это надо для правильного реагирования, анализа и принятия решения в ситуациях сексуального, гендерного насилия, – пояснила руководитель курса майор Римма Шакеева.

Соответствующие требования по повышению осведомленности в этой области и разработке национальных планов действий изложены в резолюции Совета безопасности ООН «Женщины, мир, безопасность».

Фото: Центр миротворческих операций МО РК

Казахстан, следуя требованиям ООН, касающимся гендерной политики, регулярно направляет женщин-военнослужащих для участия в миротворческих миссиях.

На сегодня седьмая по счету женщина-военнослужащая Вооруженных сил РК проходит службу в рамках миротворческой миссии ООН за рубежом в роли военного наблюдателя. Еще семь женщин-военнослужащих направлены в составе национального миротворческого контингента на Голанские высоты и в настоящий момент проходят службу в составе роты резерва командующего миссии.

Фото: Центр миротворческих операций МО РК

Целевая аудитория курса «Гендерные аспекты в миротворческих операциях ООН» проходящего в Алматы – это представители Вооруженных сил, Министерства чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии, а также военнослужащие вооруженных сил Иордании, Нигерии и Туниса.