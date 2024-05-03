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    19:48, 02 Май 2024 | GMT +6

    Курс «Гендерные аспекты в миротворческих операциях ООН» провели в Алматы

    Центр миротворческих операций МО РК
    Фото: Центр миротворческих операций МО РК

    Программа обучения, организованная Центром миротворческих операций совместно с офисом программ ОБСЕ, проводится на английском языке и направлена на повышение осведомленности в области гендерной проблематики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гендерные вопросы представляют собой актуальную и неотъемлемую часть миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций в целом, а также процесса подготовки национальных миротворческих контингентов.

    Центр миротворческих операций МО РК
    Фото: Центр миротворческих операций МО РК

    – Гендерная осведомленность нужна военнослужащим для полного и правильного понимания основных аспектов, влияющих на кризисные ситуации в ходе конфликтов. Миротворцам необходимо понимать, как влияет конфликт на представителей разных возрастных и гендерных групп. Это надо для правильного реагирования, анализа и принятия решения в ситуациях сексуального, гендерного насилия, – пояснила руководитель курса майор Римма Шакеева.

    Соответствующие требования по повышению осведомленности в этой области и разработке национальных планов действий изложены в резолюции Совета безопасности ООН «Женщины, мир, безопасность».

    Центр миротворческих операций МО РК
    Фото: Центр миротворческих операций МО РК

    Казахстан, следуя требованиям ООН, касающимся гендерной политики, регулярно направляет женщин-военнослужащих для участия в миротворческих миссиях.

    На сегодня седьмая по счету женщина-военнослужащая Вооруженных сил РК проходит службу в рамках миротворческой миссии ООН за рубежом в роли военного наблюдателя. Еще семь женщин-военнослужащих направлены в составе национального миротворческого контингента на Голанские высоты и в настоящий момент проходят службу в составе роты резерва командующего миссии.

    Центр миротворческих операций МО РК
    Фото: Центр миротворческих операций МО РК

    Целевая аудитория курса «Гендерные аспекты в миротворческих операциях ООН» проходящего в Алматы – это представители Вооруженных сил, Министерства чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии, а также военнослужащие вооруженных сил Иордании, Нигерии и Туниса.

    Центр миротворческих операций МО РК
    Фото: Центр миротворческих операций МО РК
    Теги:
    Армия Гендерная политика Женщины Вооруженные силы Минобороны РК Гендерное равенство
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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