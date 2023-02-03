Курс евро к доллару США укрепляется

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Евро относительно доллара США показывает рост. Европейские эксперты объясняют укрепление местной валюты совокупностью причин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, европейские СМИ отмечают, что несколько месяцев назад курс евро был на низком уровне за последние двадцать лет (в октябре 2022 года 1 евро стоил 0,97 долларов США).

В данное время стоимость европейской валюты вернулась к прежним показателям. 2 февраля текущего года евро уже был близок к отметке 1,10 доллара США.

Профессор экономики Селиен Де Шрайдер из Университета Гента в эфире бельгийского фламандского телеканала VRT отметила три возможных причины происходящего курса евро. Первое, политика центральных банков. «Центральная банковская система США ФРГ начала быстро повышать процентные ставки в ответ на рост инфляции, быстрее, чем Европейский центральный банк. Это в свое время увеличило спрос на доллар, и увеличило стоимость американской валюты по отношению к евро», - рассказывает эксперт.

«Теперь ситуация изменилась: Европейский центральный банк (ЕЦБ) сильно повышает процентные ставки, в то время как ФРС несколько замедляется. снизив спрос на доллар», - отметила С.Шрайдер.

Действительно ЕЦБ принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок. В частности, базовая процентная ставка по кредитам выросла до 3 %, ставка по депозитам – до 2,5 %, а по маржинальным кредитам – до 3,25 %.

Второй причиной бельгийский профессор считает веру инвесторов в европейскую экономику.

«Независимо от денежно-кредитной политики центральных банков, сильная валюта, такая как доллар, неизменно является убежищем для инвесторов в нестабильные экономические времена. Это помогает объяснить более ранний спрос на доллар. Но сейчас цифры по европейской экономике выглядят более благоприятными, чем ожидалось (в четвертом квартале 2022 года экономика ЕС даже неожиданно выросла на 0,1 процента, тогда как большинство аналитиков рассчитывало на небольшое сокращение). Неопределенность пока сохраняется. Тем не менее, вера в устойчивость евро вернулась», - считает С. Шрайдер.

По мнению эксперта, новость о том, что китайская экономика набрала обороты после недавнего ослабления коронавируса, также снижает опасения по поводу рецессии в Европе.

В-третьих, другим фактором укрепления евро к доллару финансовый эксперт считает падение цен на газ.

«Возможно, мы никогда больше не увидим низких цен на газ как до пандемии коронавируса. Но очень высокие цены прошлого года также давно позади. Ведь именно эти цены на энергоносители подстегнули инфляцию в Европе.

«Эксперты предсказывали падение цен на газ, но сейчас оно больше, чем ожидалось изначально. И это не только результат погоды, - заключила бельгийский ученый Де Шрайдер. – Это добавляет оптимизма в отношении европейской экономики».

Кроме того, она отметила, что поскольку на международных рынках энергоресурсы оплачиваются в долларах, «сильный» доллар осенью 2022 года повысил и без того высокие цены на энергоносители. Сейчас когда ситуация несколько изменилась, это может благоприятно сказаться на ценах на энергию в Европе.